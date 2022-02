Fisco: Agenzia entrate, imposte indirette, le novità della legge di Bilancio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra le novità contenute nella legge di Bilancio, la sospensione, fino al 30 aprile 2022, di alcuni versamenti fiscali da parte degli enti sportivi, l'applicazione dell’imposta di registro in misura fissa ai trasferimenti di beni immobili strumentali nell’ambito di cessioni di aziende con il mantenimento degli assetti occupazionali, l’applicazione dell’Iva con aliquota ridotta sui prodotti di igiene intima femminile e la proroga a tutto il 2022 dell’esenzione dall’imposta di bollo per i certificati rilasciati in modalità telematica. Lo chiarisce la circolare firmata oggi dal direttore dell’Agenzia delle entrate, Ernesto Maria Ruffini. (Com)