Roma: As Roma, ragazzi della Locanda dei Girasoli lavoreranno in aree ospitalità Olimpico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo la chiusura, tutto il mondo della politica, della società civile e dello sport si è mobilitato per aiutare i ragazzi della Locanda dei Girasoli. Oggi l'annuncio dell'As Roma. Dal prossimo incontro casalingo e per le successive 4 partite, i camerieri della Locanda lavoreranno nell'area ospitalità dello Stadio Olimpico. "La Locanda dei Girasoli è una realtà inclusiva romana molto amata, perché dà lavoro a persone con sindrome di Down. Recentemente, complice anche la crisi determinata dalla pandemia di Covid-19, la Locanda è stata costretta a chiudere e i suoi dipendenti hanno dovuto ricorrere alla cassa integrazione", si legge sul sito dell'As Roma. "Dopo aver collaborato con loro in più di un'occasione, nel suo ruolo di piattaforma sociale attenta alle categorie più fragili della cittadinanza romana, il Club ha quindi deciso di manifestare tutto il proprio sostegno alla Locanda dei Girasoli: a partire da Roma-Genoa, e per le prossime quattro gare casalinghe, otto ragazzi della Locanda saranno quindi coinvolti nelle attività del catering delle aree ospitalità dello Stadio Olimpico". (Rer)