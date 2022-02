Francia: sondaggio, Le Pen preferita a Zemmour

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 32 per cento dei francesi ha una buona opinione della candidata alle presidenziali francesi Marine Le Pen, contro il 22 per cento dello sfidante ultraconservatore Eric Zemmour. È quanto emerge da un sondaggio condotto da Odoxa per il quotidiano "Le Figaro". La leader del Rassemblement National è considerata in grado di dirigere la Francia dal 58 per cento dei francesi, mentre Zemmour è al 39 per cento. Domani i due pretendenti all'Eliseo terranno due meeting elettorali nel nord della Francia. Marine Le Pen sarà a Reims dove lancerà ufficialmente la sua campagna, mentre Zemmour sarà a Lille. Secondo quanto riportato dalle emittente televisive "France info" e "BfmTv", la candidata del Rassemblement National dovrebbe ricevere un video-messaggio di sostegno dal premier ungherese Viktor Orban. (Frp)