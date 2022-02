Droga: Gatti (Asst S.Paolo e Carlo), a Milano manca efficace presenza istituzioni sul web

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Milano manca la presenza delle istituzioni sul web per quanto riguarda il contrasto alle sostanze stupefacenti e il sostegno a chi vuole uscire dalla dipendenza così come manca un sistema di monitoraggio in tempo reale. Lo ha detto il dottor Riccardo Gatti ,direttore del dipartimento interaziendale prestazioni erogate in area dipendenze dell'Asst Santi Paolo e Carlo intervenuto in Commissione consiliare comunale congiunta antimafia e welfare-salute sul tema della situazione attuale e prospettive per il futuro delle dipendenze. “A Milano - ha spiegato - non abbiamo un sistema locale di monitoraggio della situazione che permetta di valutare l'evoluzione in tempo reale e possibilmente, di prevedere l'evoluzione a breve. E sarebbe indispensabile, altrimenti su cosa si elaborano delle strategie?”. Inoltre “l'interfaccia con i cittadini sul tema uso di sostanze non è adeguato: il Comune ha una specie di centralino, ma sul web le istituzioni sanitarie e sociosanitarie, sembrano più una riformulazione delle 'pagine gialle', l'interfaccia non c'è, la presenza sui social delle istituzioni è inesistente, le possibilità di contatto riservato anche a distanza sono, salvo alcune eccezioni, sporadiche e normalmente non considerate”. Un problema riguarda anche le normative esistenti che portano a nascondere situazioni che invece dovrebbero essere conosciute. “Le funzioni di controllo attribuite ai servizi pubblici – ha sottolineato - rischiano di sovrastare quelle indirizzate alla salute: se vogliamo costruire una rete diffusa certe norme sono di contrasto a questa possibilità. Per esempio, per una donna in stato di gravidanza che ha consumi di sostanze, nel momento in cui comincia a parlarne, potrebbero esserci interventi limitativi e relazioni al tribunale. Di fatto abbiamo norme e leggi che tendono a fare rimanere nascosto quello su cui invece dovremmo intervenire”. (Rem)