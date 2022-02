© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previwti per domani a Milano e in Lombardia.COMUNEOpen day esem cpt. l’edilizia milanese cerca lavoratori. Partecipano, tra gli altri: Alessia Cappello, assessore alle politiche del lavoro; Pierfrancesco Maran, assessore alla Casa; Regina De Albertis, Presidente Assimpredil Ance; Katiuscia Calabretta, segretaria Fillea Cgil Milano; Alem Gracic, segretario Filca Cisl Milano; Enrico Vizza, segretario Feneaul Uil Lombardiavia Newton 3 (ore 10)REGIONEAntonio Rossi, sottosegretario alla Presidenza della Regione Lombardia con delega a Sport, Olimpiadi 2026 e Grandi eventi presenzia alla premiazione della gara sprint e alla cerimonia di chiusura della 35esima edizione della Valtellina Orobie ISMF Ski Mountaineering World Cup.Premiazione Valtellina Orobie, piazza Garibaldi/So (ore 14:30VARIEPunto stampa di Fratelli d'Italia per presentare l'avvio della raccolta firme per il presidenzialismo. Sono presenti parlamentari, consiglieri regionali e comunali.Corso Buenos Aires 15 alle (ore 11:30)Presidio di protesta del movimento “No green pass”.Piazza XXIV maggio (ore 15)Presidio-manifestazione dell'Associazione Enzo Tortora e Radicali italiani a fianco della comunità ucraina a Milano.Via Mercanti (ore 15) (Rem)