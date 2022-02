Usa: Pence contro Trump su assalto al Congresso, "non potevo ribaltare risultati elezioni" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le affermazioni di Pence, che rappresentano una rottura senza precedenti con l’ex inquilino della Casa Bianca, giungono in un momento particolarmente delicato per quanto riguarda i fatti del Campidoglio. La commissione d’inchiesta formata dalla Camera dei rappresentanti per far luce sull’insurrezione ha ottenuto il via libera della Casa Bianca per esaminare i documenti relativi proprio all’operato di Pence nelle ore precedenti e seguenti l’attacco al Congresso. Inoltre, nelle scorse ore, il Partito repubblicano ha formalmente censurato Liz Cheney e Adam Kinzinger, gli unici deputati conservatori ad aver preso parte alla commissione d’inchiesta della Camera che indaga sull’assalto al Congresso. Il comitato nazionale del partito ha approvato senza discussioni la risoluzione di censura, che definisce gli eventi relativi all'insurrezione del 6 gennaio come "discorsio politici legittimi". Nel documento si legge che i due legislatori stavano "partecipando a una persecuzione guidata dai democratici nei confronti dei cittadini comuni coinvolti in discorsi politici legittimi" dalle loro posizioni di spicco nel comitato ristretto della Camera, di cui Cheney – figlia dell’ex vicepresidente repubblicano Dick Cheney – ricopre la carica di vicepresidente. (segue) (Nys)