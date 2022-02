Usa: Pence contro Trump su assalto al Congresso, "non potevo ribaltare risultati elezioni" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In una dichiarazione alla “Cnn”, la presidente del comitato repubblicano, Ronna McDaniel, ha precisato che nella definizione di “discorso politico legittimo” bisogna distinguere tra coloro che non hanno commesso violenze il 6 gennaio e coloro che invece l'hanno fatto. "Liz Cheney e Adam Kinzinger hanno superato il limite", ha detto McDaniel. "Hanno scelto di unirsi a Nancy Pelosi (presidente democratica della Camera) in una persecuzione guidata dai democratici verso cittadini comuni che si sono impegnati in discorsi politici legittimi che non avevano nulla a che fare con la violenza in Campidoglio", ha aggiunto. La mossa di censurare Cheney e Kinzinger, che rispettivamente rappresentano Wyoming e Illinois, non ha precedenti e segna la prima volta in cui il partito colpisce così duramente non uno ma ben due repubblicani in carica al Congresso. Il bilancio dell’assalto al Congresso, di cui il 6 gennaio scorso ricorreva il primo anniversario, è stato di nove morti e centocinquanta feriti. (Nys)