Ecuador: depenalizzazione aborto in caso di stupro, il parlamento rinvia decisione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il parlamento dell'Ecuador ha rinviato il voto sulla legge che depenalizza l'aborto per ragazze, adolescenti e donne vittime di stupro. Ad oggi la legge ecuadoriana consente l'aborto solo nel caso in cui la vittima abbia una disabilità intellettiva. I componenti dell'Assemblea nazionale di Quito hanno analizzato il rapporto preparato dalla commissione Giustizia, ma hanno voluto integrarlo con ulteriori elementi e votato il rinvio dell'approvazione della legge. La necessità approvare una legge sulla materia era nata dopo che lo scorso 28 aprile 2021 la Corte costituzionale si era espressa a favore di una modifica della norma, in linea con un maggiore rispetto dei diritti umani e in particolari dei diritti delle donne. (segue) (Brb)