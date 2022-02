Usa: decessi per Covid superano quota 900 mila a due anni dal primo contagio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono passati quasi due anni esatti da quando Patricia Dowd, 57 anni, è stata la prima persona morta a causa del coronavirus negli Usa, all'inizio di febbraio 2020. Dalla morte di Dowd, più di 900 mila altri cittadini statunitensi sono morti a causa del virus, secondo i dati aggiornati della Johns Hopkins University. "Questa nuova orribile pietra miliare suggerisce che la nostra marcia verso l'impensabile soglia del milione di decessi è quasi certa", ha affermato John Brownstein, epidemiologo del Boston Children's Hospital e collaboratore dell’emittente “Abc News”. Sebbene il numero di morti associati al Covid questo inverno sia nettamente inferiore rispetto a quello dell’anno scorso, gli Stati Uniti registrano una media di 2.300 nuovi decessi ogni giorno, segnando la più alta media di morti giornaliere in quasi un anno. Molti esperti ritengono che l'attuale conteggio dei decessi Covid-19 potrebbe già essere notevolmente sottostimato, a causa della segnalazione incoerente da parte di Stati e località e dell'esclusione delle morti in eccesso, una misura di quante vite sono state perse oltre quanto ci si aspetterebbe se la pandemia non si era verificato.(Nys)