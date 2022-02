Droga: Gatti (Asst S.Paolo e Carlo), in crescita ricette false, ma c'è anche un problema di prescrizioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- C'è un aumento delle ricette false, ma anche un problema di prescrizioni che stanno avviando una parte della popolazione alla dipendenza di sostanze lecite, alimentando anche un “mercato grigio”. Lo ha detto il dottor Riccardo Gatti ,direttore del dipartimento interaziendale prestazioni erogate in area dipendenze dell'Asst Santi Paolo e Carlo intervenuto in Commissione consiliare comunale congiunta antimafia e welfare-salute sul tema della situazione attuale e prospettive per il futuro delle dipendenze. “Dal mio osservatorio – ha spiegato - capita più di frequente che ci siano in circolazione più ricette false, soprattutto per oppiacei, il che fa pensare a un consumo sommerso molto pericoloso, una distribuzione grigia e organizzata di farmaci non prescritti. Peraltro, per una situazione paradossale legata a norme e leggi, le ricette dematerializzate, che sarebbero più difficili da falsificare, non possono essere usate per gli stupefacenti”. “Occorre tener presente – ha proseguito Gatti - che c'è un sommerso diffuso di cose che non ci aspettiamo. L'Aifa dice che per medicinali contenenti Fentanil e Drammadolo, è stato rilevato spesso l'utilizzo per periodi prolungati ed è stato osservato un cospicuo numero di reazioni avverse conseguenti all'uso per indicazioni terapeutiche non autorizzate. Quindi c'è un problema di prescrizione oltre che di falsificazione di ricette: c'è una popolazione che si avvia a una dipendenza da sostanze con sostanze legali e, poco per volta,sembra ci sia qualcuno che cerca di organizzare il flusso di farmaci sul mercato grigio”, ha sottolineato. (Rem)