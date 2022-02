Lavoro: Lega, accusare imprese significa stravolgere realtà, Orlando torni sulla Terra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- "Se manca manodopera, non è certo a causa delle imprese. Troppo semplice scaricare responsabilità sugli imprenditori che hanno tenuto duro anche in questi due anni drammatici. Il problema salari in Italia è diretta conseguenza del costo del lavoro proibitivo e di una pressione fiscale spropositata. Le storture del Reddito di cittadinanza hanno complicato ulteriormente la situazione. Una misura nata per aiutare chi è veramente impossibilitato a lavorare, si è trasformata troppo spesso in disincentivo all'occupazione, soprattutto per i lavori stagionali. Affermare, come ha fatto oggi il ministro Orlando, che il motivo di mancanza di manodopera è colpa delle stesse imprese, significa stravolgere la realtà". Lo affermano in una nota congiunta i capigruppo di Camera e Senato della Lega Riccardo Molinari e Massimiliano Romeo.(Com)