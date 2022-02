Fisco: Agenzia entrate, bonus prima casa per under 36 per tutto il 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Più tempo per usufruire del bonus prima casa per gli under 36. Lo annuncia in una nota l'Agenzia delle entrate che chiarisce in una circolare, firmata oggi dal direttore dell’Agenzia, alcune delle novità contenute nella legge di Bilancio 2022. L’ultima Manovra ha prorogato di sei mesi, fino al 31 dicembre 2022, la scadenza (in precedenza prevista per gli atti stipulati fino al 30 giugno 2022) dell’agevolazione introdotta con il decreto Sostegni bis a favore dei giovani di età inferiore a 36 anni e con Isee non superiore a 40.000 euro che acquistano il primo immobile. La norma di favore - si legge - permette di fruire dell’esenzione, al momento del rogito, dal pagamento delle imposte di registro, ipotecaria e catastale ovvero, in caso di atto soggetto ad Iva, riconosce un credito d’imposta di ammontare pari all’Iva corrisposta al venditore.(Com)