Fisco: Agenzia entrate, ancora tre mesi di Iva "leggera" per gas metano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Meno Iva sulle somministrazioni di gas metano per tutto il primo trimestre dell’anno. Lo annuncia una nota dell'Agenzia delle entrate. Nella circolare, firmata oggi dal direttore dell’Agenzia, si chiariscono alcune delle novità contenute nella legge di Bilancio 2022. tra queste - si legge - viene prorogata la riduzione dell’aliquota Iva al 5 per cento già prevista dal "decreto Energia" (dl n. 130/2021) per l’ultimo trimestre 2021, per le forniture di gas metano destinato alla combustione per usi civili e industriali con riferimento ai consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022. (Com)