Perù: parlamento congela richiesta dibattito sulla fiducia del primo ministro

- Il Parlamento del Perù ha respinto la richiesta del primo ministro incaricato, Hector Valer, di celebrare domani, sabato 5 febbraio, il dibattito sul programma di governo e il relativo voto di fiducia. La data dovrà essere fissata dai capigruppo e di convocherà nel minor tempo possibile, ha detto la presidente del parlamento Maria del Carmen Alva, scartando "categoricamente" l'ipotesi che si possa fare domani. Un dibattito che si preannuncia particolarmente delicato dato che l'esecutivo Valer, il terzo nei primi sei mesi di mandato del presidente Pedro Castillo, sembra in affanno ancora prima di insediarsi. Nominato appena tre giorni fa come primo ministro incaricato, Valer ha infatti da subito dovuto affrontare le polemiche per una denuncia di presunti abusi domestici. Valer, le cui spiegazioni rese al Congresso nella giornata di ieri non hanno convinto deputati e media, ha riconosciuto in un'intervista radiofonica di essere pronto a dimettersi nel caso Castillo glielo dovesse chiedere. "Farò ciò che il presidente dice. Se dopo aver fatto un'analisi della realtà dice che mi devo fare da parte, lo farò, non ho nessun problema", ha detto. (segue) (Brb)