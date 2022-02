Perù: parlamento congela richiesta dibattito sulla fiducia del primo ministro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Aula, il primo ministro ha peraltro detto che lo stesso presidente Castillo, in caso di mancata fiducia, potrebbe sciogliere il Congresso, usando i poteri a lui attribuiti dalla Costituzione. Parole respinte dalla presidente del parlamento, Maria del Carmen Alva: "Chiediamo che il presidente Pedro Castillo di smarchi da queste dichiarazioni. Vogliamo sapere se questo è quello che realmente vuole il potere esecutivo: minacciare il Congresso in modo da votare un premier che non è idoneo", ha detto la speaker nel corso di una conferenza stampa tenuta presso il Parlamento. Ad aggravare la situazione, l'annuncio fatto dal partito di maggioranza Perù Libre che ha "respinto la composizione" del nuovo gabinetto, annunciando il voto contrario. (segue) (Brb)