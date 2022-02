Perù: parlamento congela richiesta dibattito sulla fiducia del primo ministro (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente Castillo aveva presentato il 1 febbraio il nuovo governo. La squadra dovrà sostituire per intero il gabinetto sin qui guidato dalla prima ministra Mirtha Vasquez. Nel nuovo esecutivo, il terzo nei sei mesi del mandato di Castillo, vengono cambiati ben nove ministri, molti dei quali di primo piano. Il ruolo di presidente del Consiglio dei ministri spetterà al deputato Hector Valer Pinto, avvocato specializzato in diritto penale. Sensibile il cambio al ministero dell'Economia e finanza, affidato all'economista Oscar Miguel Graham Yamahuchi dopo l'indisponibilità mostrata da Pedro Francke a portare avanti l'incarico. Francke era infatti considerato elemento di garanzia per i mercati, interprete di una linea distante dalle posizioni stataliste mostrate da ampi settori del partito di maggioranza, Perù Libre. Al ministero degli Esteri va il costituzionalista Cesar Landa, mentre alla Difesa viene nominato il contrammiraglio José Luis Gavidia. Al ministero dell'Interno, incarico che ha avuto un ruolo chiave nella crisi, andrà l'ex capo della Polizia Alfonso Chavarry. (segue) (Brb)