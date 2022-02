Perù: parlamento congela richiesta dibattito sulla fiducia del primo ministro (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Come sempre ho ribadito nel corso dei miei interventi, il gabinetto è sotto costante esame. Per questo motivo ho deciso di rinnovarlo e di formare una nuova squadra", aveva scritto Castillo in un messaggio sul suo profilo Twitter. "Ringrazio per il sostegno di Mirtha Vasquez e dei ministri dello Stato. Proseguiamo nel cammino dello sviluppo per il bene del Paese", concludeva. Si tratta del terzo avvicendamento alla guida del governo. Mirtha Vasquez aveva assunto la guida dell’esecutivo il 6 ottobre scorso dopo l'uscita di scena di Guido Bellido. Una rottura che aveva messo in evidenza la spaccatura interna al partito di maggioranza, Perù Libre, diviso tra la parte più radicale rappresentata dal pressoché sconosciuto Bellido, e dallo stesso Castillo. (segue) (Brb)