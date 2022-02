Iraq: leader sciita nazionalista Al Sadr, "voteremo candidato presidenziale che rispetterà criteri"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Muqtada al Sadr, il politico e religioso iracheno a capo del Movimento sadrista - il partito sciita nazionalista vincitore delle elezioni del 10 ottobre 2021 - ha invitato i suoi deputati a votare "per il candidato presidenziale che rispetterà i criteri legali per accedere alla carica". Lo ha comunicato lo stesso Al Sadr con una nota pubblicata sui suoi canali ufficiali. Da quanto scritto, Al Sadr ha invitato i membri del suo partito a votare Hoshyar Zebari, il candidato del Partito democratico del Kurdistan (Pdk), alleato al Movimento sadrista, "solo nel caso rispetti i requisiti per ricoprire la carica". Infatti, secondo Al Sadr, la sua coalizione rappresenta "la forza della riforma non dell'autorità o del potere". Nelle ultime ore, diverse fonti stampa irachene hanno sollevato dubbi su Zebari e Barham Salih, il candidato dell'altro principale partito curdo, l'Unione patriottica del Kurdistan (Upk), evidenziando alcune controverse vicende, soprattutto in ambito finanziario, dei due politici. Il parlamento di Baghdad, voterà e nominerà il prossimo capo di Stato lunedì 7 febbraio. Una volta nominato il presidente della Repubblica, quest'ultimo conferirà l'incarico di formare un governo a una personalità della maggioranza parlamentare, al momento il blocco guidato dal Movimento sadrista e sostenuto dal Pdk e dai movimenti sunniti. (Res)