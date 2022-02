Droga: Gatti (Asst S.Paolo e Carlo), trap e rap fotografano cause del problema, ma non riusciamo a leggerlo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La pandemia sarà un catalizzatore di cambiamenti molto veloci in tutto, potrebbe nascere una nuova controcultura che ha a che fare con scenari urbani o di periferia urbana anche ad alta emotività, dove le sostanze psicoattive, l'aggregazione in bande con un forte potere gerchico e anche lo spaccio di sostanze, lecite o illecite, assumono un forte valore di riscatto socio-economico. Questo anche con azioni che assomigliano più a una sorta di guerriglia". Lo ha detto il dottor Riccardo Gatti ,direttore del dipartimento interaziendale prestazioni erogate in area dipendenze dell'Asst Santi Paolo e Carlo intervenuto in Commissione consiliare comunale congiunta antimafia e welfare-salute sul tema della situazione attuale e prospettive per il futuro delle dipendenze". “È facile – ha sottolineato – dire che sono delinquenti, ma la questione è riaffermare un'identità in una controcultura: generi musicali come trap e rap non sono di per sè criminali, ma stanno cantando situazioni che vedono, l'artista ti sta raccontando una storia: il problema è che vediamo lui come causa del problema, mentre invece lui è quello che ce lo rappresenta e non riusciamo a leggerlo”. (Rem)