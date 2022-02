Brasile: alluvione a San Paolo, bilancio sale a 31 morti e 3 dispersi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'allarme che colpisce lo Stato più popoloso del Paese, oltre 46 milioni di abitanti, non è isolato. Da ottobre scorso, con l'avvio della stagione delle piogge, il Brasile ha infatti dovuto fronteggiare diverse emergenze legate alle precipitazioni. Tra queste si conta l'alluvione che ha colpito lo stato di Bahia tra il 23 e il 26 dicembre, con almeno 24 decessi. Bahia, come certificato dall'Istituto dell'Ambiente e delle risorse idriche (Inema), ha sofferto nel mese di dicembre la maggior quantità di pioggia degli ultimi 32 anni. Non meno sensibili i danni creati dalle intemperie nello stato di Minas Gerais, che conta sin qui la morte di almeno 24 persone. (Brb)