- “Il Governo non perda la strada del dialogo con le ragazze e i ragazzi scesi oggi pacificamente in piazza. Lo dico dal fronte sanitario dopo una guerra di due anni non dobbiamo deludere questi giovani. Zingaretti ha ragione, no pacche sulle spalle ma ascolto”. Lo dichiara l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato. (Com)