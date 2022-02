© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ho il Covid, alla fine è toccata anche a me, e dopo una lunga giornata in smart-working fatta di riunioni serrate e 2 figli da gestire, imposto il lavoro di domani e vado a riposare". Lo annuncia su Twitter la ministra per le Politiche giovanili, Fabiana Dadone. (Rin)