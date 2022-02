Roma: prefettura vara il nuovo commissariato a Ladispoli, operativo nelle prossime settimane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un nuovo commissariato di Polizia a Ladispoli. L’ultimo passo di un iter iniziato 12 anni fa, è stato fatto ieri in prefettura a Roma nel corso del tavolo provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal prefetto Matteo Piantedosi. La richiesta di un nuovo presidio di legalità è stato fatto dal sindaco di Ladispoli nel 2010. Con decreto del ministro dell’Interno, dipartimento di pubblica sicurezza, il commissariato è stato costituito alle dipendenze della Questura di Roma individuandolo nella struttura in via Vilnius al civico 7. La stessa Questura ha provveduto a ultimare tutte le attività logistiche e organizzative e, ieri, la prefettura ha varato il nuovo commissariato che entrerà in servizio nelle prossime settimane.(Rer)