Farnesina: Di Maio a colloquio con segretario generale Nato

- Il ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Luigi Di Maio ha avuto oggi un colloquio telefonico con il Segretario Generale della Nato Jens Stoltenberg, nel quadro delle consultazioni che sta conducendo in questi giorni con i principali partner europei e internazionali. Lo riferisce la Farnesina. Al centro della conversazione, il contributo italiano all'Alleanza Atlantica e gli ultimi sviluppi legati alle tensioni ai confini fra Ucraina e Russia. Nel richiamare i contatti in corso anche al più alto livello da parte italiana con le parti e con gli Alleati, il ministro Di Maio ha evidenziato la necessità per la Nato di mantenere la propria fermezza su principi e valori, pur continuando a perseguire attivamente il dialogo con Mosca, rafforzando anche il coordinamento con l'Unione Europea. In questo senso, egli ha espresso apprezzamento per la coesione politica di cui l'Alleanza sta dando prova, sottolineando come la NATO debba mantenere una postura di deterrenza e difesa efficace, evitando al contempo l'adozione di misure che possano contribuire ad aggravare le tensioni. In tale contesto, il Ministro ha quindi rimarcato il significativo contributo assicurato dall'Italia nell'ambito dell'Alleanza. (Com)