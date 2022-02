Pa: Vito (Fi), ho firmato petizione per dimissioni Brunetta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Lo so che pare brutto, è del mio partito, ma francamente ho firmato la petizione per le dimissioni da ministro di Renato Brunetta", lo scrive su Twitter il deputato di Forza Italia, Elio Vito, rinviando al link della petizione in questione promossa dal sindacato Usb Pubblico impiego sulla piattaforma Change.org. "Le recenti affermazioni del ministro Brunetta gettano nuovo fango contro le lavoratrici e i lavoratori pubblici impegnati nello smart working, considerato dal ministro come una trovata per sottrarsi all'attività lavorativa", si legge nella motivazione con la quale viene chiesta la sfiducia del titolare della Pubblica amministrazione. "La misura ci sembra colma da tempo e per questo lanciamo una petizione tra le lavoratrici e i lavoratori del Pubblico impiego per chiedere al presidente del Consiglio Mario Draghi di sollevare il ministro Brunetta dal proprio incarico", spiegano allegando la lettera che che "sarà inviata al presidente del Consiglio". (Rin)