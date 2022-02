Usa-Polonia: Blinken riceve ministro Etsrri Rau, focus su sicurezza e questione Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha ricevuto oggi a Washington il ministro degli Esteri polacco Zbigniew Rau. Impegnati nel Dialogo Strategico Usa-Polonia, riferisce iol portavoce Ned Price, "Blinken e Rau hanno affrontato i temi della sicurezza collettiva e le questioni regionali, compreso l'impegno condiviso per la sovranità e l'integrità territoriale dell'Ucraina di fronte al rafforzamento militare ingiustificato della Russia". Blinken "ha sottolineato l'importanza delle relazioni bilaterali e ha ringraziato la Polonia per la sua leadership sul fianco orientale della Nato e come presidente dell'Osce per il 2022". Le parti hanno inoltre "discusso dell'impegno bilaterale sulla prosperità economica, la diversificazione dell'energia pulita e i valori democratici condivisi. Il segretario ha accolto con favore la decisione del presidente polacco Duda del 3 febbraio per smantellare la sezione disciplinare della Corte suprema polacca".(Nys)