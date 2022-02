Marocco: soccorritori a soli cinque metri da bambino intrappolato in pozzo artesiano (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto rivelato dai media marocchini, che stanno trasmettendo immagini in diretta delle operazioni di salvataggio, Rayan era scomparso lo scorso primo febbraio, dopo essere uscito a giocare vicino alla sua abitazione. Il padre, un agricoltore, ha spiegato che il pozzo artesiano era stato scavato per l’irrigazione dei campi ed era sempre rimasto coperto proprio per evitare incidenti di questo tipo, ma da alcuni giorni erano in corso lavori di riparazione. Sul posto è presente un’équipe medica per effettuare i primi controlli e l'eventuale rianimazione una volta che il bambino sarà tratto in salvo. I soccorritori sono stati in grado di inviare al bambino ossigeno e acqua tramite tubi e un elicottero della polizia è in attesa di evacuare il bambino in un vicino ospedale. (segue) (Res)