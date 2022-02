Marocco: soccorritori a soli cinque metri da bambino intrappolato in pozzo artesiano (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vicenda sta vedendo il diretto coinvolgimento delle autorità governative, con il portavoce dell’esecutivo di Rabat, Mustapha Baitas, che ieri in una dichiarazione ha promesso che verrà fatto di tutto per salvare il bambino. “I nostri cuori sono con la famiglia e preghiamo che torni con loro il prima possibile”, ha affermato ai media marocchini. La storia drammatica ha suscitato il coinvolgimento di tutto il mondo arabo, con l'hashtag “#SaveRayan”, raccogliendo anche interesse nella vicina Algeria, che lo scorso anno ha tagliato le relazioni diplomatiche con il Marocco. Le trasmissioni di diversi media marocchini sono seguite minuto per minuto in tv e sui social network da centinaia di migliaia di utenti in attesa di notizie sul destino del bambino. Anche il calciatore marocchino e star del Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi, ha diffuso una serie di messaggi sui suoi profili social per sensibilizzare il mondo sportivo sulla tragedia. (segue) (Res)