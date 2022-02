Marocco: soccorritori a soli cinque metri da bambino intrappolato in pozzo artesiano (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'incidente ricorda la tragedia avvenuta in Spagna all'inizio del 2019, quando un bambino di 2 anni è morto dopo essere caduto in un pozzo abbandonato largo 25 centimetri e profondo più di 70 metri. Il corpo di Julen Rosello venne recuperato dopo un'operazione di ricerca e soccorso durata 13 giorni. La vicenda, ricorda anche la drammatica storia del bambino italiano Alfredo Rampi, detto Alfredino, che il 13 giugno del 1981 a Vermicino (Lazio) morì dopo aver trascorso tre giorni in un pozzo artesiano profondo circa 60 metri. La vicenda ebbe un enorme impatto sulla stampa e nell'opinione pubblica italiana. (Res)