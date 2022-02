Giustizia: Calderoli (Lega), 9 Regioni aderito a referendum, difesa in Consulta affidata a Guzzetta e Bertolissi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Tutte le nove Regioni, che hanno approvato i sei quesiti referendari in materia di giustizia, hanno deciso di affidare l'incarico per la difesa dei quesiti referendari, per l'udienza di ammissibilità che si terrà il 15 febbraio presso la Corte costituzionale, al professor Giovanni Guzzetta e al professor Mario Bertolissi". Lo rende noto in un comunicato il senatore della Lega, Roberto Calderoli, vice presidente del Senato. "L'ultima in ordine cronologico è stata la regione Piemonte, che ha approvato con una delibera di questa mattina di affidarsi alla difesa di Guzzetta e Bertolissi. Alle chiacchiere e all'inerzia cronica del Parlamento in materia di giustizia, all'incertezza incontrata sul suo difficile percorso dalla riforma Cartabia e ai solleciti sulla giustizia rivolti dal presidente a Mattarella ieri nel suo discorso di insediamento, noi rispondiamo con i fatti, chiedendo che a pronunciarsi sia chiamato il popolo italiano", osserva per poi concludere: "La pronuncia sulla ammissibilità dei nostri quesiti referendari, da parte della Corte costituzionale, dovrà arrivare entro il 10 di marzo e confidando in una valutazione positiva la Lega, insieme agli amici del Partito Radicale, si prepara a passare dalle parole ai fatti: avanti, finalmente stiamo per dare la parola al popolo".(Com)