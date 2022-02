Energia: ministro Risorse naturali Turchia, "pronti a cooperare per massimo benefici da Tanap"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Turchia è pronta a cooperare con l'Azerbaijan e gli altri Paesi della regione per assicurare il massimo dei benefici dal gasdotto trans-anatolico Tanap. Lo ha dichiarato Fatih Donmez, il ministro dell'Energia e delle risorse naturali della Turchia, a margine dell'ottava riunione del Consiglio del corridoio meridionale del gas, che ha riunito a Baku, la capitale azera, delegazioni di diversi Paesi dell'area e dell'Europa. A questa riunione sono stati presenti gli inviati dell'Unione europea e del Regno Unito per discutere tematiche legate all'approvvigionamento di gas sulla tratta che collega il Mar Caspio all'Europa. "E' stato un appuntamento importante per constatare le intenzioni positive e costruttive dei nostri partner. Possiamo dire che stiamo tutti remando nella stessa direzione per migliorare la nostra cooperazione internazionale in ambito energetico", ha detto Donmez, sostenendo che "è importante incontrarsi a intervalli regolari per confrontarci sulle trasformazioni del campo dell'energia e l'oscillamento del mercato energetico". (segue) (Tua)