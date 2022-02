Energia: ministro Risorse naturali Turchia, "pronti a cooperare per massimo benefici da Tanap" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Donmez ha anche dichiarato che "la Turchia rimane il partner più affidabile per l'Ue per aumentare le importazioni di gas. Lo stesso gasdotto Tanap non sarebbe possibile senza il sostegno di Ankara e Baku". Secondo il ministro turco, infatti, "la Turchia ha avviato negli ultimi anni diversi progetti per aumentare e migliorare le proprie infrastrutture energetiche. Dovremmo investire insieme ai nostri partner per aumentare il gas trasportato tramite Tanap. Al momento il flusso di gas è ben lontano dalla sua capacità massima di 31 miliardi di metri cubi". Kadri Simson, il commissario dell'Ue per gli Affari energetici, ha detto di "ringraziare l'Azerbaijan per il suo ruolo nell'aumentare le forniture di gas all'Europa in breve tempo. La collaborazione tra Bruxelles e Baku nei settori legati all'energia sono appena entrati in una nuova fase". (Tua)