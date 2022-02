Polonia: fonti stampa, Corte dei conti oggetto di migliaia di attacchi con software Pegasus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il software Pegasus è stato usato per oltre seimila attacchi al sistema informatico della Suprema camera di controllo (Nik), ovvero la Corte dei conti polacca. Lo apprende da fonti l’emittente radiofonica “Rmf Fm”. Questi attacchi sarebbero stati accertati dagli specialisti del Nik e da esperti esterni all’organo. “Da una dettagliata comparazione dei dati e dei numeri Ip è emerso che per due anni ci sono stati migliaia di tentativi di accedere a telefoni, laptop, tablet e server dei dipendenti del Nik”, ha reso noto “Rmf Fm”. L’aumento più significativo di questi attacchi sarebbe avvenuto poco dopo le elezioni presidenziali del 2020, “quando il Nik ha disposto un controllo dei voti per corrispondenza”. Un altro incremento negli attacchi, ha rivelato l’emittente, ha avuto luogo nell’autunno del 2021, quando il Nik stava terminando il suo lavoro di vigilanza sul Fondo per la giustizia. Il portavoce del ministro coordinatore per i servizi speciali, Stanislaw Zaryn, ha commentato le indiscrezioni di stampa definendole “grottesche”. (segue) (Vap)