Polonia: fonti stampa, Corte dei conti oggetto di migliaia di attacchi con software Pegasus (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Citizen Lab Broup dell’Università di Toronto ha annunciato lo scorso dicembre che il software Pegasus, sviluppato dalla società israeliana Nso Group, è stato usato in Polonia per sorvegliare l’avvocato Roman Giertych, la procuratrice Ewa Wrzosek e il senatore di opposizione Krzysztof Brejza. Il telefono di quest’ultimo sarebbe stato oggetto di intrusione per 33 volte tra il 26 aprile 2019 e il 23 ottobre 2019, quando Brejza era a capo dello staff elettorale della Coalizione civica, all’epoca della campagna per le elezioni parlamentari. In seguito è stato rivelato che il software sarebbe stato usato anche per sorvegliare il leader del movimento politico agrario Agrounia, Michal Kolodziejczak, e il giornalista Tomasz Szwejgiert, coautore di un libro sul ministro dell’Interno, Mariusz Kaminski. Una commissione d’inchiesta opera al Senato da metà gennaio per indagare l’uso del software Pegasus nel Paese. (Vap)