Roma: De Santis (CR), preoccupa situazione Ipa, fare di tutto perché non ci rimettano dipendenti

- "Si è riunita oggi la Commissione trasparenza dell'Assemblea capitolina, che ha ascoltato le parole dell'ex commissario Fabio Serini sull'Ipa, l'Istituto di previdenza e assistenza dei dipendenti capitolini. La situazione non è rosea, anzi, preoccupante: per anni e anni l'Istituto ha sottratto ad alcuni dipendenti per favorirne altri". Così in una nota il capogruppo della Lista civica Raggi Ecologia e Innovazione Antonio De Santis. "L'entità del rosso da colmare spaventa - aggiunge - ma bisogna continuare a fare di tutto affinché non ci rimettano i dipendenti di Roma Capitale. Non bisogna gettare acqua sul fuoco minimizzando la gravità della situazione: le perdite ci sono e bisogna sanarle mettendo in sicurezza i dipendenti e assicurando loro tutti i servizi. La mala gestio dell'IPA è frutto di anni e anni di anomalie. Sin dal 2017, ci siamo accorti di un patrimonio netto negativo per milioni di euro con funzioni dell'istituto totalmente da riformare. Prima di allora la polvere era stata messa sotto il tappeto. Oggi in Commissione trasparenza quei nodi tornano, come si suol dire, al pettine e occorre continuare, se si vuole districarli, sulla stessa strada tracciata a suo tempo dall'ex sindaca Virginia Raggi. Non si torni a quel passato che oggi ci presenta un salatissimo conto da pagare".(Com)