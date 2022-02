Viabilità: Anas, limitazioni notturne transito su strada statale 629 "del lago di Monate" nel varesotto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anas informa attraverso una nota di aver programmato una prova di carico sul sovrappasso della strada statale 629 " del Lago di Monate" nel comune di Malgesso (via Piave) al fine di accertare la capacità portante del manufatto. Per mitigare i disagi al traffico e per consentire l'esecuzione della prova di carico in condizioni di sicurezza sia per l'utenza che per gli operatori, risulta necessario provvedere alla chiusura al traffico della statale 629 su entrambe le carreggiate in direzione Besozzo, nella notte di martedi 8 dalle ore 21:30 alle ore 5:00 del giorno successivo. Il traffico veicolare verrà deviato in loco lungo la viabilità alternativa. (Com)