Albania: Corte d'appello conferma condanna per ex ministro Interno Tahiri

- La Corte d'appello albanese contro la corruzione e la criminalità organizzata ha condannato l'ex ministro dell'Interno, Saimir Tahiri, a cinque anni di carcere confermando la sentenza di primo grado. Alla luce di uno sconto di pena, tuttavia, l'effettivo periodo di carcere per l'ex ministro socialista sarà di 3 anni e 4 mesi. La Procura speciale per la corruzione e la criminalità organizzata (Spak) aveva chiesto 12 anni di carcere contro Tahiri così come per l'ex capo della polizia albanese Jaeld Cela. La condanna è avvenuta sulla base delle accuse per abuso di potere. Tahiri è stato ministro dell’Interno in Albania nel secondo governo del premier Edi Rama, dal 2013 al 2017, quando fu costretto ad abbandonare il proprio incarico per le accuse in merito al coinvolgimento nel traffico di stupefacenti. (Alt)