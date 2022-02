Libano: direttrice Fmi, "sosterremo solo un programma completo per crisi economica"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Fondo monetario internazionale (Fmi) sosterrà solamente un programma di riforma completo che miri a risolvere "tutte le criticità della struttura economica del Libano, compresa la corruzione". Lo ha detto la direttrice operativa del Fondo monetario internazionale (Fmi), Kristalina Georgieva, in un dichiarazione rilasciata alla stampa in seguito a un incontro tra una delegazione dell'istituto finanziario internazionale e la controparte libanese. "La situazione economica del Paese è terribile e lo è stata per molto tempo a causa anche di un governo debole che non ha reagito subito", ha detto l'economista bulgara, sottolineando che "i fondi, se stanziati, serviranno a finanziare un programma di riforma completo che include anche la trasparenza per le scelte dell'esecutivo di Beirut". Il Libano ha iniziato, durante il mese scorso, gli incontri conoscitivi con l'Fmi per sondare la possibilità di iniziare le trattative vere e proprie. (Lib)