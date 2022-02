Russia: Ong Memorial International presenta ricorso a Corte suprema per sospendere scioglimento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'organizzazione non governativa (Ong) Memorial International ha presentato una petizione alla Commissione d'appello della Corte suprema russa per sospendere lo scioglimento decretato lo scorso 28 dicembre. L'Ong, impegnata nella ricerca storica sulle repressioni in Unione Sovietica, nella riabilitazione delle vittime e nell'assistenza alle loro famiglie, ha subito tale misura perché non ha reso adeguatamente noto al pubblico il suo status di "agente straniero". Secondo gli avvocati di Memorial International la Russia dovrebbe sospendere lo scioglimento dell'associazione fino a quando la Corte europea dei diritti dell'uomo non prenderà una decisione sulla denuncia delle Ong russe contro la legge sugli "agenti stranieri". La Corte Suprema esaminerà il ricorso di Memorial International il 28 febbraio. (Rum)