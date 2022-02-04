وكيلة وزارة التحول البيئي لـ "نوفا": خط الأنابيب الأدرياتيكي "ركيزة استقرار" لإيطاليا

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- أكدت وكيلة وزارة التحول البيئي الإيطالية فانيا جافا أن خط أنابيب الغاز الطبيعي عبر البحر الأدرياتيكي المعروف اختصاراً ب"تاب" هو عامل استقرار بالنسبة لإيطاليا.وقالت جافا، في حوار مع وكالة نوفا الإيطالية للأنباء، بعد مشاركتها اليوم الجمعة في باكو في الاجتماع الثامن للمجلس الاستشاري لممر الغاز الجنوبي، إن هناك اهتمام كبير من جانب أذربيجان بطلب إيطاليا زيادة الإمدادات عبر خط أنابيب الغاز عبر البحر الأدرياتيكي (TAP)، وهو "ركيزة استقرار جعل من الممكن تقليل الزيادة في تكاليف الغاز بنسبة 10 في المائة".وأوضحت جافا أنه "مع وزارة الخارجية والشركات الإيطالية ، نقوم بإعداد العملية لجعل طلبنا رسميًا"، مشيرة إلى أنه "فيما يتعلق بتوسيع ممر الغاز الجنوبي أمام أيضًا ضخ احتياطيات من تركمانستان فإنهم في مرحلة التقييم الفنية".وأوضحت جافا أن الاجتماع ركز على دور الغاز الطبيعي في تحول الطاقة، سواء في ضوء المقترحات التشريعية الأوروبية الجديدة بشأن الطاقة، أو فيما يتعلق بالتحديات التي تواجه اقتصاد يتزايد فيه انخفاض الانبعاثات الكربونية. من الواضح أن السيناريو الدولي لم تقلل من شأنها، والذي لا يزال حرجًا في الوقت الحالي.وأضافت جافا "يمكنني أن أقول بارتياح أن هذا الاجتماع كان مهمًا للغاية بالنسبة لإيطاليا. وأكدنا مجددًا تمسكنا، عن قناعة، بالمشروع وأظهرنا سلطة وبراغماتية".وكشفت جافا أنها عقدت اجتماع ثنائي مهم مع وزيري الطاقة والاقتصاد الأذربيجانيين بارفيز شهبازوف وميكايل جباروف، مؤكدة "لقد عززنا الصداقة والتعاون ليس فقط في مجال الطاقة" .وأكدت المسئولة الإيطالية "بلا شك قرار الانضمام إلى خط الأنابيب الأدرياتيكي كان بعيد النظر"، مشيرة إلى أن "إمكانية تنويع مصادر إمدادنا مع خط الأنابيب الأدرياتيكي قللت من زيادة تكلفة الغاز بنحو 10 في المائة. وهو ركيزة استقرار يجب أن نجعله أقوى". (نوفا)