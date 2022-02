Nato: Stoltenberg, nostra non è espansione ma rispetto decisioni nazioni sovrane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quella della Nato non è una espansione, ma il rispetto del diritto di ogni nazione di scegliere il proprio percorso, compreso quello di decidere se fare parte o no della Alleanza. Lo ha detto il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, nel programma Morning Joe di Msnbc, a una domanda sulla sua risposta all'appello del presidente russo Vladimir Putin e del presidente cinese Xi Jinping alla Nato di fermare l'ulteriore espansione. "Non si tratta fondamentalmente dell'espansione della Nato. Si tratta di rispettare il diritto di ogni nazione sovrana di scegliere la propria strada, compreso se vuole far parte della Nato o meno", ha detto. "La Nato rispetta quelle posizioni indipendenti, sovrane e libere. E la Nato non ha mai costretto nessun paese a entrare nella nostra Alleanza. Ma molti Paesi hanno effettivamente deciso attraverso processi democratici di voler far parte della Nato", ha ricordato il segretario generale. (segue) (Beb)