Nato: Stoltenberg, nostra non è espansione ma rispetto decisioni nazioni sovrane (2)

- "E l'allargamento della Nato negli ultimi decenni è stata una grande storia di successo. I Paesi dell'Europa centrale e orientale hanno aderito all'Alleanza. Il numero dei membri è quasi raddoppiato dalla fine della Guerra Fredda", ha specificato ancora Stoltenberg. "Questo ha contribuito a diffondere la libertà e la democrazia in tutta Europa. Quindi si tratta di rispettare le scelte sovrane indipendenti delle nazioni indipendenti, non di tornare a un'epoca di sfere di influenza in cui le grandi potenze decidono cosa possono fare o non fare i piccoli vicini", ha concluso. (Beb)