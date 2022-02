Brasile-Cile: Bolsonaro incarica vice Mourao di rappresentarlo a insediamento presidente Boric

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sarà il vice presidente Hamilton Mourao a rappresentare il Brasile alla cerimonia di insedimaneto di Gabriel Boric come nuovo presidente del Cile, il prossimo 11 marzo. Lo riporta il quotidiano "Folha de Sao Paulo". Lo scorso 12 gennaio il capo dello stato aveva anticipato che non avrebbe partecipato alla cerimonia di insediamento del presidente Boric. Bolsonaro affermava di non voler entrare nei dettagli della sua decisione per non creare "problemi". "Non entro nei dettagli, perché non sono uno che crea problemi con le relazioni internazionali, il Brasile ha ottimi con tutto il mondo, ma sono curioso di vedere chi sarà presente all'insediamento il nuovo presidente del Cile. Io sicuro non ci andrò", sosteneva Bolsonaro in un'intervista al canale Gazeta Brasil. Il presidente di sinistra Boric è stato eletto a dicembre, sconfiggendo il candidato di estrema desta, José Antonio Kast. ll presidente brasiliano si è congratulato con il presidente eletto solo quattro giorni dopo la sua vittoria. (segue) (Brb)