Brasile-Cile: Bolsonaro incarica vice Mourao di rappresentarlo a insediamento presidente Boric (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo che verrà è ha aperto a partiti di centro-sinistra che non appartengono direttamente alla coalizione di governo Apruebo dignidad (Ad - Frente amplio e comunisti). Tra questi soprattutto il partito socialista, che piazza suoi rappresentanti alle Finanze, agli Esteri e alla Difesa, ma anche altre formazioni minori e schieramenti indipendenti. Una scelta pragmatica, dato che da sola Ad non ha i numeri per la maggioranza in parlamento, e che dà al governo un'impronta socialdemocratica, meno vicina all'immagine di un esecutivo di sinistra radicale immaginato alla vigilia. Costa non è la prima figura femminile a rompere la tradizione di genere in un posto di potere del Cile. Per la prima volta nella storia del Paese infatti una donna ricoprirà la carica di ministro dell'Interno e della Sicurezza, ruolo affidato alla carismatica ex presidente del Collegio dei medici del Cile, Izkia Siches, data fino a ieri alla Sanità. (segue) (Brb)