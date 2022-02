Brasile-Cile: Bolsonaro incarica vice Mourao di rappresentarlo a insediamento presidente Boric (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I criteri di parità di genere e nomi indipendenti si sono replicati anche nelle nomine di secondo livello: c'è anche una collaboratrice domestica nella nuova squadra di governo del presidente eletto Boric. Luz Vidal Huiriqueo, 15 anni passati a servire nelle residenze private di Santiago del Cile, sarà infatti la nuova sottosegretaria al ministero della Donna e alla parità di genere. Dirigente sindacale, originaria della comunità mapuche, femminista, Vidal ha ringraziato Boric per la nomina, promettendo - in un messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter - di lavorare per tutte le donne "invisibili" che hanno fatto la storia del Paese. La tornata di nomine comprende altre 18 sottosegretarie e 20 sottosegretari uomini, in omaggio a un principio di parità di genere già evidenziato con la designazione di ministri e ministre che formeranno il governo, a partire dall'11 marzo: il governo Boric avrà infatti 14 donne e 10 uomini. (Brb)