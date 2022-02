Religioni: Papa e Grande imam Al Azhar, nel mondo prevalga spirito di fratellanza e solidarietà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fratellanza, solidarietà e collaborazione tra i seguaci delle varie religioni e credenze. È questo il messaggio lanciato in due appelli distinti da papa Francesco e dall’imam di Al Azhar, Ahmed al Tayyeb, in occasione della seconda Giornata internazionale della fratellanza umana. "Non è tempo di indifferenza: o siamo fratelli o crolla tutto", ha sottolineato il Papa in un videomessaggio. "Questa non è un'espressione meramente letteraria di tragedia, no, è la verità! O siamo fratelli o crolla tutto, lo vediamo nelle piccole guerre, in questa terza guerra mondiale a pezzetti, come si distruggono i popoli, come i bambini non hanno da mangiare, come cala l'educazione...È una distruzione. O siamo fratelli o crolla tutto", ha ribadito il Pontefice. Bergoglio ha sottolineato la necessità di ritrovare la "la fratellanza, uno dei valori fondamentali e universali che dovrebbe essere alla base delle relazioni tra i popoli, così che quanti soffrono o sono svantaggiati non si sentano esclusi e dimenticati". Poi papa Francesco si è rivolto al Grande imam di Al Azhar al Tayyeb: "Il percorso della fratellanza è lungo, è un percorso difficile, ma è l'àncora di salvezza per l'umanità. Ai tanti segnali di minaccia, ai tempi bui, alla logica del conflitto contrapponiamo il segno della fratellanza che, accogliendo l'altro e rispettandone l'identità, lo sollecita a un cammino comune. Non uguali, no. Fratelli, ognuno con la propria personalità, con la propria singolarità", ha osservato Bergoglio. (segue) (Res)