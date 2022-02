Religioni: Papa e Grande imam Al Azhar, nel mondo prevalga spirito di fratellanza e solidarietà (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel suo messaggio, Al Tayeb ha dichiarato che questa “celebrazione significa la ricerca di un mondo migliore in cui prevalga lo spirito di tolleranza, fraternità, solidarietà e collaborazione”. Indica, ha aggiunto “anche la speranza di fornire strumenti efficaci per affrontare le crisi e le sfide dell'umanità contemporanea, in particolare l'angoscia degli orfani, dei poveri, degli sfollati e degli afflitti; coloro che soffrono sia per la vita dura che per il cuore duro delle persone facoltose che esercitano ricchezze, autorità e influenza”. Come sottolineato dal Grande imam di Al Azhar, “queste persone vulnerabili sono cadute vittime del materialismo moderno in tutto il suo concomitante eccessivo egoismo, amore per le concupiscenze e i desideri e l'idolatria degli esseri umani e delle loro inclinazioni individualistiche”. (Res)