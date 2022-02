Sanità: Calderoli (Lega) su Giornata mondiale cancro, dedicare impegno a ricerca e cura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Tutti gli indicatori sui contagi a livello internazionale ci dicono che la pandemia del Covid, grazie alle misure adottate e alla diffusione dei vaccini, è in fase discendente e forse vediamo davvero avvicinarsi l'uscita dal tunnel. Vorrei però ricordare che da sempre affrontiamo un'altra pandemia quotidiana, una pandemia infinita, la pandemia tumorale, che colpisce tutti, bambini inclusi". Lo dichiara il senatore della Lega, Roberto Calderoli, vicepresidente del Senato. "Il sottoscritto - prosegue - arriva da una battaglia decennale con un tumore, ma chi non ha avuto un proprio caro costretto a combattere questa battaglia?. Questa pandemia tocca tutti, nessuno escluso. Per cui in questa giornata simbolo nella lotta ai tumori il mio auspicio è che ora, sconfitto il Covid, si dedichi altrettanta attenzione, altrettanto impegno, anche finanziario, nella ricerca, nella cura e nella prevenzione di ogni forma tumorale, incluse quelle più rare". (Rin)