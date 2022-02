Terrorismo: Spagna, in carcere senza cauzione uno dei tre presunti jihadisti della cellula catalana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il giudice del Tribunale nazionale spagnolo, Alejandro Abascal, ha ordinato oggi la detenzione preventiva senza cauzione per un presunto reato di finanziamento del terrorismo per uno dei tre arrestati in un'operazione della polizia nazionale in diverse provincie. Secondo il quotidiano "La Vanguardia", l'operazione ha portato allo smantellamento di una cellula terroristica che pagava le cure mediche dei jihadisti in cliniche private di Barcellona per curarsi le ferite. L'operazione di ha avuto luogo il 2 febbraio in varie città della Catalogna e gli agenti hanno effettuato più perquisizioni in cui è stato sequestrato materiale informatico. Durante le perquisizioni effettuate dagli agenti, sono stati trovati machete, armi da fuoco e munizioni calibro nove millimetri. La polizia ha anche trovato altri strumenti che sono stati presumibilmente utilizzati per falsificare i documenti. Il leader della cellula disattivata, che fungeva da reclutatore, aveva già scontato una pena in Algeria. Gli arrestati sono due cittadini libici e una donna marocchina, accusati di finanziamento del terrorismo. In questo modo, il giudice ha ordinato l'incarcerazione del responsabile delle aziende indagate nell'inchiesta. Gli altri due arrestati, un uomo e una donna, sono stati rilasciati con misure precauzionali. In particolare, è vietato loro di lasciare la Spagna con obbligo di firma.(Spm)