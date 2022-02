Milano, Mascaretti (Fd'I), su Pnrr attivare cabina di regia con Giunta, Consiglio e Città Metropolitana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Considerati i finanziamenti che arriveranno per Milano Città e per la Città Metropolitana tramite bandi e per assegnazione diretta, occorre istituire subito una cabina di regia che veda coinvolti la Giunta di Milano, il consiglio comunale e i consiglieri metropolitani. Questa la proposta del capogruppo a Palazzo Marino di Fd'I Andrea Mascaretti durante la commissione consiliare Pnrr e Fondi Europei di oggi. "E' fondamentale lavorare tutti insieme nell'interesse di Milano. Al consiglio comunale sono affidati i poteri d'indirizzo e controllo dai quali non può e non deve essere esclusa la minoranza - prosegue Mascaretti - considerati i tempi per scegliere e definire i progetti da finanziare e per realizzarli in tempi piuttosto contenuti, pena la perdita dei finanziamenti, occorre che la collaborazione nel rispetto dei ruoli sia affidata ad una cabina di regia sempre operativa". "Una cabina di regia dove Giunta e Consiglio, maggioranza e opposizione, città e area metropolitana lavorino insieme per consentire il coinvolgimento di tutti gli attori istituzionali rappresentanti il territorio e garantire la più ampia trasparenza sulla gestione dei progetti" conclude Mascaretti. (Com)